Помогите сложить диалог) любимая телепередача пожалустааа! помогитее!!

Гость: Гость:

- Какая твоя любимая телепередача? - спросила Маша у своей подруги, Марины. - Хм, не знаю. А твоя? - Мне нравятся передачи про конкурсы талантов, - улыбнулась Маша. - Мне тоже! - воскликнула Марина. - А еще кулинарные программы. - Сейчас одна идет по телевизору. Давай смотреть!