Чем отличаютса архаизми от историзмов наведите пример
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Чем отличаютса архаизми от историзмов наведите пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Историзмы – это названия предметов, которые со временем навсегда исчезли из жизни, а архаизмы – это устаревшие названия предметов и понятий, которые всё ещё присутствуют в современной жизни, но по той или иной причине получили другое название историзмы-камзол, например архаизмы-брег (наряду с берег). Это неполногласная огласовка
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