Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на отрезки равные 4 см и 3 см. Найдите меньшее основание трапеции.

Геометрия
Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на отрезки равные 4 см и 3 см. Найдите меньшее основание трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ трапеции делит ее на два треугольника, в которых ее средняя линия является средней линией этих треугольников. Ср. линия тр-ка равна половине стороны, которой она параллельна отсюда: a=4*2=8 см b=3*2=6 см
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