Цена товара понизилась на 25% и составляет теперь 330 рублей. Какой была первоначаль??ая цена товара?
Математика
Цена товара понизилась на 25% и составляет теперь 330 рублей. Какой была первоначаль??ая цена товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незнаю правильный ли ответ, но мне кажется вот так решается: 1)100 - 25 = 75 % 2) х/330 = 100/75 (пропорция) = 440 (руб.) Ответ: 440 рублей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на отрезки равные 4 см и 3 см. Найдите меньшее основание трапеции.
Русский язык
В каком значении употреблено слово грамота в прочитанном тексте: умение читать и ??исать, письмо, записка?
Русский язык