Цена товара понизилась на 25% и составляет теперь 330 рублей. Какой была первоначаль??ая цена товара?

Математика
Цена товара понизилась на 25% и составляет теперь 330 рублей. Какой была первоначаль??ая цена товара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незнаю правильный ли ответ, но мне кажется вот так решается: 1)100 - 25 = 75 % 2) х/330 = 100/75 (пропорция) = 440 (руб.) Ответ: 440 рублей.
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