Выберите строку все слова в которой называют жанры кино 1 комедия, драма ,мелодрама , фантастика 2 джангл , детектив , аниме , фэнтези 3 боевик , исторический фильм , вестерн , готика 4 приключенческий фильм , рококо , ком...

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Выберите строку все слова в которой называют жанры кино 1 комедия, драма ,мелодрама , фантастика 2 джангл , детектив , аниме , фэнтези 3 боевик , исторический фильм , вестерн , готика 4 приключенческий фильм , рококо , комедия драма

Автор: Гость