А. П. Чехов сообщения в кратком виде

Литература
А. П. Чехов сообщения в кратком виде
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Гость:
Антон Павлович Чехов (1860-1904) – великий русский писатель, талантливый драматург, академик, врач по профессии. Самое главное в его творчестве – это то, что многие произведения стали классикой мировой литературы, а его пьесы ставятся в театрах по всему миру.Ранние годыРодился 17 (29) января 1860 года в Таганроге в семье купца. С ранних лет вместе с братьями Антон помогал отцу в его лавке. Детство Чехова прошло в церковных праздниках, каждый день будущий писатель пел в церковном хоре. Подробнее: http://all-biography.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich#ixzz4Ntutpbpx

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