Предложение с вводным словом в Сказке о мертвой царевне и семи богатырях?
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Предложение с вводным словом в Сказке о мертвой царевне и семи богатырях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И ей зеркальце в ответ: “Ты, конечно, спору нет; Ты, царица, всех милее, Всех румяней и белее”. Вв.сл. - конечно
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