Какие предметы дают представление о плоскости, что их отличает?

Математика
Какие предметы дают представление о плоскости, что их отличает?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предметы, которые выглядят объёмно, выглядят так брагодаря бликам, теням, и затемнениям оттенков.
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