Какие представления об устройства общества , об образцовом поведении, о бедности ?? богатстве утверждала церковь

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Какие представления об устройства общества , об образцовом поведении, о бедности ?? богатстве утверждала церковь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Церковь (как и люба конфессия) всегда декларирует только то, что дает ей возможность быть пастырем душ. И как можно большего количества!
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