Какие представления об устройства общества , об образцовом поведении, о бедности ?? богатстве утверждала церковь
История
Какие представления об устройства общества , об образцовом поведении, о бедности ?? богатстве утверждала церковь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Церковь (как и люба конфессия) всегда декларирует только то, что дает ей возможность быть пастырем душ. И как можно большего количества!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите пожалуйста прооошу! Прочитай, заполняя пропуски. Сейчас идёт...год,...ме??яц.В этом месяце .... суток. В этом году ... суток.
Математика
Математика