Какие растения охраняют в Москве?
Окружающий мир
Какие растения охраняют в Москве?
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Сосудистые Растения,Водоросли,Моховидные растения,Пишайники, Грибы, Эти растения занесены в красную книгу! Их нужно беречь!
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