Какие растения охраняют в Москве?

Окружающий мир
Какие растения охраняют в Москве?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосудистые Растения,Водоросли,Моховидные растения,Пишайники, Грибы, Эти растения занесены в красную книгу! Их нужно беречь!
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