Какие разновидности портрета ты знаешь

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Какие разновидности портрета ты знаешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Письменный, портрет,картина.
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