Какие реки протекают по амазонской низменности?

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Амазония — самая большая низменность на Земле В сердце Амазонии протекает Амазонка, вторая река по длине в мире, имеющая по меньшей мере тысячу притоков, девять из которых также входят в двадцатку самых длинных рек планеты. Амазонка образуется слиянием рек Мараньон и Укаяли. Длина от главного истока Мараньона 6437 км, от открытого в конце 20 в. истока Апачета — ок. 7000 км, от истока Укаяли свыше 7000 км. Амазонку питают многочисленные притоки; около 20 из них длиной более 1500 км. Наиболее значительные притоки: справа — Журуа, Пурус, Мадейра, Тапажос, Шингу, Токантинс; слева — Иса, Жапура, Риу-Негру.