Какие режимы осадков в климатических поясах?

География
Какие режимы осадков в климатических поясах?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктический Субарктический Умеренно континентальный Континентальный климат Резко континентальный Муссонный
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