Какие семейные ценности встречаются в повесьти о Петре и Февронии

Литература
Какие семейные ценности встречаются в повесьти о Петре и Февронии
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Гость:
В повести о Петре и Февронии встречаются такие семейные ценности, как любовь и верность. 
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