Какие семейные ценности встречаются в повесьти о Петре и Февронии
Литература
Какие семейные ценности встречаются в повесьти о Петре и Февронии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В повести о Петре и Февронии встречаются такие семейные ценности, как любовь и верность.
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