Помогите решить семь шестерок между каждой из них нужно поставить знак так чтобы ?? ответе получилось сто.

Математика
Помогите решить семь шестерок между каждой из них нужно поставить знак так чтобы ?? ответе получилось сто.
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Гость:
66+6*6-(6+6):6=100 .......
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