Только номер 2103 пожалуйста
Математика
Только номер 2103 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28-24=на 4 мешка больше-привезли во второй магазин.2)160:4=40кг-в одном мешке.3)24*40=960кг-привезли в первый магазин.4)28*40=1120кг-привезли во второй магазин.
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