Только номер 2103 пожалуйста

Математика
Только номер 2103 пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28-24=на 4 мешка больше-привезли во второй магазин.2)160:4=40кг-в одном мешке.3)24*40=960кг-привезли в первый магазин.4)28*40=1120кг-привезли во второй магазин.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
……!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Українська мова
Виписати спільнокореневі слова,позначити корінь. У Вербну неділю перед Великодніми святами зелену гілочку верби освячували в церкві. Освячену вербо...
Ответить
Математика
Выполните умножение (4+x^2)(x^2-4)
Ответить
Математика
Запиши разности чисел 60 и 26 сумму чисел 60 и 26 увеличить разность на 56 уменьшить сумму на 46 Найди значение каждого выражения
Ответить
Математика
Ученик прочитал 18 страниц книги. Это 1/5 часть всей книги. Сколько страниц в этой кн??ге?
Ответить