Построй схемы и реши уравнения: Х·5=25, Х:5=9, 35:Х=7. Помогите я не понимаю как чертить с??ему

Математика
Построй схемы и реши уравнения: Х·5=25, Х:5=9, 35:Х=7. Помогите я не понимаю как чертить с??ему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:5=9 9/5=1,8 х  *  5=25 х=25:5 х=5 35:х=7 х=35:7 х=5
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