Построй схемы и реши уравнения: Х·5=25, Х:5=9, 35:Х=7. Помогите я не понимаю как чертить с??ему

Математика

Построй схемы и реши уравнения: Х·5=25, Х:5=9, 35:Х=7. Помогите я не понимаю как чертить с??ему

Автор: Гость