Какие силы совершают работу при поднятии в воздухе шаров , наполненных водородом

Физика
Какие силы совершают работу при поднятии в воздухе шаров , наполненных водородом
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Гость:
Сила Архимеда совершает положительную работу а сила тяжести - отрицательную
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