Пожалуйста помогите решить задачу : длина прямоугольника 12 см, что составляет 1 / 5 ??лины прямоугольника . Из двух таких прямоугольников составили новый прямоугольник. Найди периметр и площадь нового прямоугольника. Рассмотри...
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу : длина прямоугольника 12 см, что составляет 1 / 5 ??лины прямоугольника . Из двух таких прямоугольников составили новый прямоугольник. Найди периметр и площадь нового прямоугольника. Рассмотри два случая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина 12*5=60 см новый ширина=12 см длинна=60+60=120 см S=12*120=1440 кв см п=2*(12+120)=264 cм или Ширина=12+12=24 см длинна=60 см S=24*60=1440 кв см п=2*(24+60)=168 см
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