Пожалуйста помогите решить задачу : длина прямоугольника 12 см, что составляет 1 / 5 ??лины прямоугольника . Из двух таких прямоугольников составили новый прямоугольник. Найди периметр и площадь нового прямоугольника. Рассмотри...

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу : длина прямоугольника 12 см, что составляет 1 / 5 ??лины прямоугольника . Из двух таких прямоугольников составили новый прямоугольник. Найди периметр и площадь нового прямоугольника. Рассмотри два случая

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