Хозяйка медной горы в сказках П.П Бажова превращалась в ящерицу.На какой картине изображено это пресмыкающееся?

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Хозяйка медной горы в сказках П.П Бажова превращалась в ящерицу.На какой картине изображено это пресмыкающееся?

Автор: Гость