Какие синонимы можно подобрать к слову матушка

Русский язык
Какие синонимы можно подобрать к слову матушка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мама, мамочка, мамуля. 
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