Вымершее земноводное пермского периода. (8 букв) вымершее летающее пресмыкающееся мелового периода(10 букв)

Биология
Вымершее земноводное пермского периода. (8 букв) вымершее летающее пресмыкающееся мелового периода(10 букв)
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Гость:
 Диплокол, наверное, и птеранодон
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