Какие системы внутренних органов имеются у кольчатых червей???

Биология
Какие системы внутренних органов имеются у кольчатых червей???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И так у них есть: 1)Двусторонняя симметрия 2)Строение тела а)головная лопость б)тело в)задняя лопасть 3)Имеится кожномускульный мешок 4)Нервная система:надглоточный узел(ганглий) и брюшная нервная цепочка 5) Пищеварительная система сложная Рот (глотка)-иногда пищевод-зоп-желудок-средняя кишка-задняя кишка-анальное отверстие 6)Есть замкнутая проверочная ситема(Это их отличительная особеность от всех типов других червей!)
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