Какие системы внутренних органов имеются у кольчатых червей???

Гость: Гость:

И так у них есть: 1)Двусторонняя симметрия 2)Строение тела а)головная лопость б)тело в)задняя лопасть 3)Имеится кожномускульный мешок 4)Нервная система:надглоточный узел(ганглий) и брюшная нервная цепочка 5) Пищеварительная система сложная Рот (глотка)-иногда пищевод-зоп-желудок-средняя кишка-задняя кишка-анальное отверстие 6)Есть замкнутая проверочная ситема(Это их отличительная особеность от всех типов других червей!)