Какие сходства между гриневым и швабриным

Гость: Гость:

Гринев и Швабрин - потомственные дворяне из состоятельных семей. Они оба - умные молодые люди. Они оба знают французский язык и умеют фехтовать. Кроме того, Гринев и Швабрин оба влюбляются в одну и ту же девушку - капитанскую дочку Машу Миронову.