Какие сходства между гриневым и швабриным
Литература
Какие сходства между гриневым и швабриным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гринев и Швабрин - потомственные дворяне из состоятельных семей. Они оба - умные молодые люди. Они оба знают французский язык и умеют фехтовать. Кроме того, Гринев и Швабрин оба влюбляются в одну и ту же девушку - капитанскую дочку Машу Миронову.
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