Какие слова соответствуют схеме? •Выпиши их,поставь знак ударения •Построй сло??овую схему к одному из оставшихся слов,рядом запиши его. Счастья,досуг,образ,важны,пауза,тонка,мамика,поза,яичный,справа,банты.
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Какие слова соответствуют схеме? •Выпиши их,поставь знак ударения •Построй сло??овую схему к одному из оставшихся слов,рядом запиши его. Счастья,досуг,образ,важны,пауза,тонка,мамика,поза,яичный,справа,банты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастье досуг образ поза банты мимика три скобки вниз волной
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