Какие слова соответствуют схеме? •Выпиши их,поставь знак ударения •Построй сло??овую схему к одному из оставшихся слов,рядом запиши его. Счастья,досуг,образ,важны,пауза,тонка,мамика,поза,яичный,справа,банты.

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Какие слова соответствуют схеме? •Выпиши их,поставь знак ударения •Построй сло??овую схему к одному из оставшихся слов,рядом запиши его. Счастья,досуг,образ,важны,пауза,тонка,мамика,поза,яичный,справа,банты.

Автор: Гость