Однокоренные слова к слову школу на белорусском языке
Беларуская мова
Однокоренные слова к слову школу на белорусском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школьны, пазашкольны
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