Однокоренные слова к слову школу на белорусском языке

Беларуская мова
Однокоренные слова к слову школу на белорусском языке
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Гость:
Школьны, пазашкольны
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