Площадь прямоугольника 45 кв. см, ширина 5 см.Найдите его периметр. Какую часть сумм?? смежных сторон составляет длина;ширина прямоугольника?
Математика
Площадь прямоугольника 45 кв. см, ширина 5 см.Найдите его периметр. Какую часть сумм?? смежных сторон составляет длина;ширина прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45/5=9 см длина Р=2*(5+9)=28 см периметр 5+9=14 см сумма смежных сторон 5/14 составляет ширина 9/14 составляет длина
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