Обчисліть масову частку води в кристалічний соді Na2Co3•10H2O

Химия
Обчисліть масову частку води в кристалічний соді Na2Co3•10H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим массу соли Mr(Na2CO3•10H2O)=23*2+12+16*3+10*18=106+180=286 W%(H2O)= 180/286*100%=63%
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