Информатикк пример 281¹0=х2 только где 1 и0 это 10 снизу после 281

Информатика
Информатикк пример 281¹0=х2 только где 1 и0 это 10 снизу после 281
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