Решите задачу: Капитан Вгунгель загрузил на свой корабль в трёх ящиках 39кг овокад??.В первом ящеке было в1,5 раза больше авакадо ,чем во втором , а во втором на 4кг меньше ,чем в третьем .Скрлько килограм авокадо было в первом...

Алгебра

Решите задачу: Капитан Вгунгель загрузил на свой корабль в трёх ящиках 39кг овокад??.В первом ящеке было в1,5 раза больше авакадо ,чем во втором , а во втором на 4кг меньше ,чем в третьем .Скрлько килограм авокадо было в первом ящеке ?

Автор: Гость