Решите задачу: Капитан Вгунгель загрузил на свой корабль в трёх ящиках 39кг овокад??.В первом ящеке было в1,5 раза больше авакадо ,чем во втором , а во втором на 4кг меньше ,чем в третьем .Скрлько килограм авокадо было в первом...
Алгебра
Решите задачу: Капитан Вгунгель загрузил на свой корабль в трёх ящиках 39кг овокад??.В первом ящеке было в1,5 раза больше авакадо ,чем во втором , а во втором на 4кг меньше ,чем в третьем .Скрлько килограм авокадо было в первом ящеке ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - это количество авокадо во втором ящике, тогда в первом ящике будет 1,5*х, а в третьем х+4. x+1,5x+x+4=39 3,5x=35 x=35:3,5 x=10 - во втором ящике. 10+4=14 - в третьем ящике 10*1,5=15 - в первом ящике.
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