Решите задачу пж!!! Ни одном садовом участке в 5 раз больше кустов мялины, чем на другом. После того как с первого участки пересадили на второй 22 куста, на обоих участках кустов мялины стало поровну. Сколько кустов мялины был...
Математика
Решите задачу пж!!! Ни одном садовом участке в 5 раз больше кустов мялины, чем на другом. После того как с первого участки пересадили на второй 22 куста, на обоих участках кустов мялины стало поровну. Сколько кустов мялины было на каждом участке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - на 2-ом участке. 5x - на 1-ом участке x+22=5x-22 x+22+22=5x x+44=5x 5x-x=44 4x=44 x=44/4 x=11 11 (кустов) - на 2-ом участке 11*5=55(кустов) - на 1 участке
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