Решите задачу пж!!! Ни одном садовом участке в 5 раз больше кустов мялины, чем на другом. После того как с первого участки пересадили на второй 22 куста, на обоих участках кустов мялины стало поровну. Сколько кустов мялины был...

Математика

Решите задачу пж!!! Ни одном садовом участке в 5 раз больше кустов мялины, чем на другом. После того как с первого участки пересадили на второй 22 куста, на обоих участках кустов мялины стало поровну. Сколько кустов мялины было на каждом участке?

Автор: Гость