Почему император Константин подарил папам только западную половину империи, а не всю ёё целиком Срочно!!!

История
Почему император Константин подарил папам только западную половину империи, а не всю ёё целиком Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западная Империя была очень неустойчивая и слабая. Византия же до 13 века дожила)
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