Помогите сделать по английскому текст описание про себя.

Гость: Гость:

Меня зовут Валерия . Я очень доброжелательный человек . Со мною не бывает скучно так как я могу развеселить даже грустного человека . Я люблю в свободное время гулять с подругами или почитать книгу . Или просто подышать свежим воздухом .