Помогите сделать по английскому текст описание про себя.
Английский язык
Помогите сделать по английскому текст описание про себя.
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Гость:
Меня зовут Валерия . Я очень доброжелательный человек . Со мною не бывает скучно так как я могу развеселить даже грустного человека . Я люблю в свободное время гулять с подругами или почитать книгу . Или просто подышать свежим воздухом .
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