Написать небольшое эссе (сочинение) на тему "Зачем человеку искусство?"
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Написать небольшое эссе (сочинение) на тему "Зачем человеку искусство?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исскуство очень важно для каждого человека. Если бы не было искусства-не было бы таких картин,как "Мона Лиза" и многих других. Не было бы скульптур,песен,многих фильмов и т.д. Вообшем-это все,что я смогла придумать) Я думаю из этого можно составить что-то более хорошее) Простите за маленькую информацию.
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