Написать небольшое эссе (сочинение) на тему "Зачем человеку искусство?"

Гость: Гость:

Исскуство очень важно для каждого человека. Если бы не было искусства-не было бы таких картин,как "Мона Лиза" и многих других. Не было бы скульптур,песен,многих фильмов и т.д. Вообшем-это все,что я смогла придумать) Я думаю из этого можно составить что-то более хорошее) Простите за маленькую информацию.