(Х-9)2=(х-3)2 помогите пож (
Алгебра
(Х-9)2=(х-3)2 помогите пож (
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-9)*2=(х-3)*2 2х-18=2х-6 2х-2х=-6+18 х=12
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