Какие события произошли в период правления императора Нерона?
История
Какие события произошли в период правления императора Нерона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нерон узнал о заговоре своей матери Агриппины против него, после чего выслал ее из дворца и лишил всех почестей, став единоличным правителем.случилось это в феврале 55 года
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