Какие события произошли в период правления императора Нерона?

История
Какие события произошли в период правления императора Нерона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нерон узнал о за­го­во­ре своей ма­те­ри Агрип­пи­ны про­тив него, после чего вы­слал ее из двор­ца и лишил всех по­че­стей, став еди­но­лич­ным пра­ви­те­лем.случилось это в феврале 55 года
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