Какие сооружения и статуи Древнего Египта Вы можете назвать?
История
Какие сооружения и статуи Древнего Египта Вы можете назвать?
Ответ(ы) на вопрос:
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1)Великие пирамиды Гизы 2)Ломанная пирамида 3)Храмы Луксора 4)Великий Сфинкс 5)Розовая пирамида 6)Голова Нефертити 7)Гробница фараона Тутанхомона 8)Исида с младенцем Гором 9)Абу-Сембел 10)Долина царей
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