Какие способы производства энергии включает в себя альтернативная энергетика?
География
Какие способы производства энергии включает в себя альтернативная энергетика?
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Геотермальные станции, Волновые электростанции, солнечные электростанции, Сжигание ископаемого топлива, ветряные электростанции, приливные электростанции, ГЭС.
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