Какие степени окисления могут иметь металлы в своих соидинениях? Приведите приме??ы на каждый случай!
Химия
Какие степени окисления могут иметь металлы в своих соидинениях? Приведите приме??ы на каждый случай!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлы проявляют в основном положительные степени окисления. бывают постоянные степени окисления, например: Al⁺³, Li⁺¹, Na⁺¹, Ca⁺² непостоянные степени окисления, например: Fe⁺² Fe⁺³, Mn⁺², Mn⁺⁴, Mn⁺⁷ и т.п. В свободном виде: Fe⁰, Cu⁰, Ca⁰, Ba⁰
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Чернеет лес, теплом разбуженный Весенней сыростью объят. А уж на ниточках жемчу??ины От ветра каждого дрожат. Бутонов круглые бубенчики ...
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык