Какие степени окисления могут иметь металлы в своих соидинениях? Приведите приме??ы на каждый случай!

Химия
Какие степени окисления могут иметь металлы в своих соидинениях? Приведите приме??ы на каждый случай!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлы проявляют в основном положительные степени окисления. бывают постоянные степени окисления, например: Al⁺³, Li⁺¹, Na⁺¹, Ca⁺² непостоянные степени окисления, например: Fe⁺² Fe⁺³, Mn⁺², Mn⁺⁴, Mn⁺⁷ и т.п.  В свободном виде: Fe⁰, Cu⁰, Ca⁰, Ba⁰
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