Какие страны находятся вдоль северных границ России?

Гость: Гость:

Северная граница, морская. Она идет по морям Северного Ледовитого океана. От крайней восточной точки на острове Ратманова и от крайней северной точки полуострова Рыбачий (на Кольском полуострове) к Северному полюсу примерно по меридианам этих точек идут границы "полярных владений" России.