Какие страны находятся вдоль северных границ России?

География
Какие страны находятся вдоль северных границ России?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северная граница,  морская. Она идет по морям Северного Ледовитого океана. От крайней восточной точки на острове Ратманова и от крайней северной точки полуострова Рыбачий (на Кольском полуострове) к Северному полюсу примерно по меридианам этих точек идут границы "полярных владений" России.
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