Нароод)) Очень нужно Выполните синтаксический разбор предложения: Застывшими п??льцами исписал мичман в книжке первую страничку
Русский язык
Нароод)) Очень нужно Выполните синтаксический разбор предложения: Застывшими п??льцами исписал мичман в книжке первую страничку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное. Грамматическая основа- мичман исписал. Пальцами- дополнение, выраженное существительным. Застывшими- определение, выраженное причастием. В книжке- обстоятельство, выраженное существительным. Страничку- дополнение, выраженное сущ. Первую- определение, выраженное прилагательным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Окружающий мир