Нароод)) Очень нужно Выполните синтаксический разбор предложения: Застывшими п??льцами исписал мичман в книжке первую страничку

Русский язык
Нароод)) Очень нужно Выполните синтаксический разбор предложения: Застывшими п??льцами исписал мичман в книжке первую страничку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное. Грамматическая основа- мичман исписал. Пальцами- дополнение, выраженное существительным. Застывшими- определение, выраженное причастием. В книжке- обстоятельство, выраженное существительным. Страничку- дополнение, выраженное сущ. Первую- определение, выраженное прилагательным.
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