Нароод)) Очень нужно Выполните синтаксический разбор предложения: Застывшими п??льцами исписал мичман в книжке первую страничку

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Нароод)) Очень нужно Выполните синтаксический разбор предложения: Застывшими п??льцами исписал мичман в книжке первую страничку

Автор: Гость