Из 5 сотен 6 десятков 3 еден состоит число 1) 563. 2) 635. 3) 536. 4) 365.
Математика
Из 5 сотен 6 десятков 3 еден состоит число 1) 563. 2) 635. 3) 536. 4) 365.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ое, т.к. 5 сотен- это 500, 6 десятков - это 60, а 3 единицы- это 3! Ну а вместе это 563
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