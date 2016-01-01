Найти массу осадка полученного при реакции 40гр гидроксида калия и 60 гр сульфата ж??леза(2)

Гость: Гость:

Задача на избыток и недостачу- решается по тому вешеству- которого недостача. принимаем сульфат за х х 40 y FeSO4 +2KOH=Fe(OH)2+K2SO4 Mr(Fe(OH)2=56+34=90 56+96 2*56 90 152 112 х---------------------------40 152------------------------112 х=152*40/112=54,2 А у нас 60 гр соли, сульфат в избытке решаем на КОН 40-------------------------y 112----------------------90 y=40*90/112=32..15 гр осадка