Найти массу осадка полученного при реакции 40гр гидроксида калия и 60 гр сульфата ж??леза(2)
Химия
Найти массу осадка полученного при реакции 40гр гидроксида калия и 60 гр сульфата ж??леза(2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача на избыток и недостачу- решается по тому вешеству- которого недостача. принимаем сульфат за х х 40 y FeSO4 +2KOH=Fe(OH)2+K2SO4 Mr(Fe(OH)2=56+34=90 56+96 2*56 90 152 112 х---------------------------40 152------------------------112 х=152*40/112=54,2 А у нас 60 гр соли, сульфат в избытке решаем на КОН 40-------------------------y 112----------------------90 y=40*90/112=32..15 гр осадка
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