Непроверяемые гласные в слове утки
Русский язык
Непроверяемые гласные в слове утки
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Гость:
И, это окончание, проверить можно только в таблице склонений имён существительных, родительный падеж
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