Сколько в 60 кг воды и когда 90 кг воды
Окружающий мир
Сколько в 60 кг воды и когда 90 кг воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60кг-60л!!!! 90кг-90л!!!! Это же простая закономерность иля я тебя просто не понял!!!!!!!))))Крч удачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Помогите пожалуйста с задачей подскажите действия. ,,в корзинах 52кг клубники. Если в первую корзину добавили 7кг клубники,а в вторую 9кг, то в обе...
Русский язык
Слова с непроизносимыми согласными с проверочными словами интересной, дети, прогулки, возвращали с, дорогой, вдоль, любовались, чудесним, закато...
Математика
Ручка стоит 27 руб,она в 3 раза дороже карандаша.Тетрадь на 7 руб. дешевле ручки.Смож??т ли оля купить ручку,карандаш и тетрадь ,если у нее есть 60...