Опишите окрестности Вашего города-Местности. С причастиями. Мне очень нужно,правда!☻

Гость: Гость:

За последние годы окрестности города , где я живу, сильно изменились. Каждый год вокруг домов, где это возможно, подсаживают новые деревья, разбивают новые цветники. Деревца, которые не прижились после посадки их в прошлом году, заменяются новыми. Опишу наш двор. В этом году у нас во дворе появились посадки ёлок, Это так необычно и сказочно красиво. Все ёлочки прижились и уже сейчас, к концу лета, стоят, пока ещё невысокие, но уже пушистые, крепкие, мохнатые. А на детской площадке в этом году появились три новых клумбы, на которых цветут яркими разноцветными красками бархатцы и анютины глазки. В соседнем районе протекает речка. Раньше мы на эту речку даже и не ходили, она была очень грязной, загаженной, к берегу невозможно было подойти.Но за последние годы там постоянно проводились очистные работы, и сегодня речка, как будто в благодарность людям за заботу, заблестела голубыми бликами. На берегу поставили скамейки. Приходи, отдыхай, наслаждайся природой и чистым воздухом. А в парке, на озере, поселились лебеди - вот уж истинные ценители чистой воды. И очень хочется, чтобы всё это сохранилось подольше. А для этого всего-то нужно беречь природу, не мусорить там, где отдыхаешь, подкармливать птиц, лебедей, белок, не ломать деревья; в жару полить клумбы вокруг дома. Природа откликнется, отблагодарит пестротой красок, мягкой травкой и жароутоляющей прохладой.