Какие строительные материалы нужны для жилищ кавказских народов?

Обществознание
Какие строительные материалы нужны для жилищ кавказских народов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
40 балов ваши ) Решите слипно или через тире )смотри где лучше качество !
Ответить
Алгебра
Log1/2(x²-4)>log1/2(x+2)-1
Ответить
Химия
Смешали 230,5 мл раствора бромида натрия с массовой долей растворённого вещества 20% и плотностью раствора 1,035г/мл и 140,5 мл раствора той же сол...
Ответить
Русский язык
Укажите ряд слов,которые относятся к заимствованиям из заподноевропейских языко?? А-жемчуг,кумир Б-директор,меридиан В-вексель,лоцман Г-ана...
Ответить
Английский язык
РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ ШКОЛЕ
Ответить