Какие существуют цепи углеродных атомов привести пример

Химия
Какие существуют цепи углеродных атомов привести пример
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если  я верно поняла вопрос,то цепи бывают разветвленные и неразветвленные.   Это видно на картинке во вложении - справа разветвленная,а слева неразветвленная. 
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