Какие существуют цепи углеродных атомов привести пример
Химия
Какие существуют цепи углеродных атомов привести пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я верно поняла вопрос,то цепи бывают разветвленные и неразветвленные. Это видно на картинке во вложении - справа разветвленная,а слева неразветвленная.
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