Какие свойства воды вам известны, может ли человек их использовать?

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Вода прозрачная,бесцветная,текучая и без запаха,может растворить вещества,и также камень,гравий,может замерзать и испаряться. Человек может использовать воду например от хищника спастись,потому что вода не имеет запаха. А в быту для гигиены,может пить,воду применяют в еде.