Написать приметы погоды

Окружающий мир
Написать приметы погоды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мох растёт на северной стороне камня. На склонах холмов весной снег тает быстрее с южной стороны .Ствол берёзы с южной стороны светлее чем с северной. После дождя раньше высыхает та сторона пней деревьев которая обращена к югу
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