Написать приметы погоды

Гость: Гость:

Мох растёт на северной стороне камня. На склонах холмов весной снег тает быстрее с южной стороны .Ствол берёзы с южной стороны светлее чем с северной. После дождя раньше высыхает та сторона пней деревьев которая обращена к югу